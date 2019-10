Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is vandaag te gast in de les politicologie van professor Carl Devos aan de UGent. Net op het moment dat Jambon het auditorium binnenwandelde, lieten enkele studenten politieke wetenschappen in een video horen wat ze van het regeerakkoord van Jambon vinden. Maar Jambon leek de lage score van een studente niet aan zijn hart te laten komen.