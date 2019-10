“Ironisch dat ‘agressieve’ Max Verstappen nu klaagt over aanrijding door Leclerc”

Voormalig F1-piloot Jolyon Palmer vindt het opmerkelijk dat uitgerekend Max Verstappen moord en brand schreeuwt omdat hij bij de start van de GP van Japan door Charles Leclerc wordt aangereden.

Max Verstappen werd tijdens de start van de Japanse GP aangereden door Charles Leclerc en spinde. De Nederlander schreeuwde het uit over de boordradio en moest later in de race opgeven.

Ook na de race uitte de Nederlander felle kritiek aan het adres van zowel Leclerc als de stewards die besloten om Leclerc niet onmiddellijk te bestraffen maar pas na de race.

Volgens voormalig Renault F1-piloot Jolyon Palmer is het ironisch dat uitgerekend Max Verstappen, die zelf met zijn zeer agressieve rijstijl vaak al andere rijders 'torpedeerde' nu begint te 'janken'.

"Hij forceert rijders naast de baan voor GP-overwinningen," aldus Palmer tegenover 'BBC Radio 5 live'.

"Zoals we konden zien in Oostenrijk bijvoorbeeld, die rijder was toen Charles Leclerc, die tegen hem reed."

Palmer verwijst daarmee naar de aanrijding tussen Verstappen en Leclerc aan het einde van de GP van Oostenrijk. Verstappen reed toen tegen Leclerc maar werd opmerkelijk genoeg niet bestraft. Sinds die aanrijding maakte Leclerc zelf ook een mentale klik en ging hij zelf ook veel agressiever rijden.

"Er was nu echter een subtiel verschil. Verstappen reed voorop, of op zijn minst reden ze zij aan zij, en Leclerc boorde hem van iets achterop in de zijkant van Verstappen."

"Maar het blijft ironisch dat uitgerekend Verstappen, 'Mr Agressive', de man die met zijn ellebogen rijdt, die andere rijders naast de baan duwt, met de wielen tegen elkaar rijdt, zijn beklag doet."

"Er wordt tegen Verstappen gereden, hij incasseert, maar ik denk dat hij niet al te veel mag klagen," besloot Palmer.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: