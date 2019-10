Filip en Mathilde voor het eerst met ‘koninklijke’ trein op staatsbezoek

Koning Filip en koningin Mathilde zijn dinsdagochtend naar het Groothertogdom Luxemburg vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Dat doen ze voor het eerst met de trein. Speciaal voor hen en de Belgische delegatie legde de NMBS een extra verbinding in vanuit het station Brussel-Luxemburg.

Die vertrekplaats klinkt symbolisch, maar werd vooral om organisatorische redenen voorgesteld door de NMBS. In zo’n kleiner station kon de hinder voor andere reizigers worden beperkt. Brussel-Luxemburg bleef gewoon open, maar het zesde en laatste perron werd vrijgehouden voor de koninklijke delegatie en afgeschermd door politie.

Foto: Photo News

Naast Filip en Mathilde stapten zo’n 100 delegatieleden aan boord, gaande van paleismedewerkers over zakenlui tot journalisten. De speciale trein bestaat uit vijf wagons, allemaal eersteklasrijtuigen die de NMBS in de normale dienstverlening gebruikt. Op de ramen zijn stickers met het Belgische wapenschild gekleefd. De trein werd niet aangekondigd op de informatieborden met vertrekkende treinen in de inkomhal. Ook was hij niet vermeld op de site van de NMBS met de dienstverlening.

Bij vertrek sprak de conducteur de koning en de koningin en hun medereizigers via de intercom toe: ‘Bedankt om te kiezen voor een duurzaam vervoermiddel.’ Normaal nemen Filip en Mathilde voor elk staatsbezoek het regeringsvliegtuig, maar dat vonden ze ecologisch niet verantwoord als transportmiddel naar een buurland. De auto, zoals eind 2016 voor het staatsbezoek aan Nederland, werd dit keer aan de kant gelaten. Als alle delegatieleden – politici, zakenlui, academici en journalisten – individueel zouden aankomen, wordt de organisatie bij aankomst te complex. Eén groep maakt het overzichtelijker. En er was geen risico op files op de autosnelweg.

Het is pas het derde Belgische staatsbezoek aan Luxemburg in 60 jaar - een koning kan dat maar één keer in zijn regeerperiode doen. Albert II nam in 1994 nog het vliegtuig naar de buren. Boudewijn ging in 1959 ook met de trein. Hij vertrok destijds vanuit het station van Laken. Aan de grensovergang - in die tijd was er nog douane - kwam de trein tot stilstand en werd een korte ceremonie georganiseerd. Dit keer rijdt de ‘koninklijke’ delegatie in één ruk door, om drie uur later in Luxemburg aan te komen.

Groothertog Henri komt zijn neef koning Filip en zijn gevolg ophalen in het station van Luxemburg-stad. Hij begeleidt hen naar het groothertogelijk paleis, waar het staatsbezoek officieel van start gaat met een welkomstceremonie. De eerste dag is vooral ceremonieel, met als hoogtepunt het staatsbanket vanavond. Ook de terugreis donderdag gaat per trein.