Pharrell schaamt zich voor eigen nummers

Pharrell Williams (46) kijkt niet altijd met een tevreden gevoel terug op zijn eigen oeuvre. Dat zegt de Amerikaanse zanger, songwriter en producer in een interview met het mannenblad GQ.

‘Ik ben geboren in een ander tijdperk, toen de context nog veel dingen toeliet die vandaag niet meer zouden passeren’, zegt Williams over artiesten die gendernormen uitdagen. ‘Sommige van mijn oude songs zou ik vandaag nooit meer zingen of schrijven – ik schaam er me zelfs een beetje voor. Het heeft veel tijd en persoonlijke groei gevergd voor ik tot dat besef kwam.’

Williams noemt ‘Blurred lines’, zijn hit met Robin Thicke uit 2013, als keerpunt. ‘Pas toen daar controverse over kwam, begon ik in te zien dat zinnen als “I know you want it” ook gebruikt worden door mannen die vrouwen uitbuiten.’

Kort daarna werd Williams overvallen door het succes van zijn onbeschroomd blije song ‘Happy’, zegt hij nog. ‘Plots zag ik mensen van over de hele wereld die ene song zingen. Ik was er helemaal ondersteboven van: sindsdien ben ik dezelfde niet meer.’