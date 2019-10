Storm houdt lelijk huis in Koksijde

De kust is maandag even voor 21.00 uur getroffen door een zware storm. In amper een uur tijd liepen er bij de hulpdiensten zo’n vijftig oproepen binnen. Vooral Koksijde is zwaar getroffen en kreeg ongeveer de helft van de oproepen.

Het rampenplan werd afgekondigd in Koksijde om het grote aantal oproepen beter te kunnen coördineren. De vier brandweerposten die alle oproepen binnen kregen (Koksijde, Oostduinkerke, Veurne en De Panne) werkten samen vanuit de kazerne in Koksijde.

Foto: Gemeente Koksijde-Oostduinkerke

Rukwinden tot 100 kilometer per uur veroorzaakten heel wat schade. Bomen werden ontworteld, en vielen meestal op straat. Maar er is ook schade aan huizen, caravans en auto’s.

In de Veurnestraat in De Panne waaide een dak van een tuinhuis twee huizen verder op een veranda. De straat tussen De Panne en Veurne werd overigens volledig afgesloten voor alle verkeer vanwege de grote hoeveelheid takken op de weg, en een mastodont van een boom die verzaagd moet worden door de brandweer.

Gewonden vielen er niet. Even werd gevreesd dat de kerk in De Panne vuur had gevat door een blikseminslag. Maar uiteindelijk ging het om vonken die uit de bliksemafleider kwamen, zonder al te veel erg.

Foto: Gemeente Koksijde-Oostduinkerke

‼Update 3 - #storm14102019❗ Onze brandweermannen krijgen versterking van de collega's van de groendienst voor het zagen van de bomen. 🙏👍 pic.twitter.com/xHo61lWm7t — Koksijde (@gem_Koksijde) October 14, 2019

‼Update 4 - deel 1 #storm14102019 Het epicentrum vandaag was duidelijk de Middenlaan/Van Buggenhoutlaan waar 8 bomen zijn omgewaaid. Ook de Houtsaegerlaan en de Silicowijk kregen het hard te verduren.

▶️Het ging allemaal om materiële schade: omgewaaide bomen, gedeukte auto’s,... pic.twitter.com/XGJ7edzQ6d — Koksijde (@gem_Koksijde) October 14, 2019

‼Update 4. Deel 2#storm14102019

▶️Op verzoek van de burgemeester ondergingen verschillende locaties ook een sweeping om zeker te zijn dat er geen menselijke slachtoffers vielen. ▶️De brandweerkorpsen Veurne en Nieuwpoort hielpen mee en ook de medewerkers van onze groendienst. — Koksijde (@gem_Koksijde) October 14, 2019

‼Update 4. Deel 3 #storm14102019 ▶️ Sommige locaties worden nu afgezet omdat het te donker is om verder te werken. Deze plaatsen worden morgenvroeg opnieuw aangepakt. Het nood- en interventieplan werd om 0.36u afgeblazen. pic.twitter.com/xxpneTwk4I — Koksijde (@gem_Koksijde) October 14, 2019

‼Update 4. - deel 4. #storm14102019 Volgende straten worden volledig afgezet, toegang is verboden ook voor voetgangers en fietsers! ➡️Van Buggenhoutlaan, Gevaertlaan, E. Clauslaan en stukje Middenlaan. We vragen de mensen om morgen ook nog voorzichtig te zijn voor takken od weg. pic.twitter.com/833kRYRtll — Koksijde (@gem_Koksijde) October 14, 2019