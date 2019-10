Bart Vertenten eist 130.000 euro schadevergoeding van voetbalbond

Voormalig topscheidsrechter Bart Vertenten eist voor de arbeidsrechtbank in Brussel een opzeggingsvergoeding en een vergoeding wegens rechtsmisbruik van 130.000 euro van de Belgische voetbalbond. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Volgens zijn advocaat gebruikte de KBVB namelijk foutieve argumenten om Vertenten te ontslaan na het losbarsten van het voetbalschandaal ‘Schone Handen’.

Vertenten (31) werd in oktober 2018 ontslagen als professioneel scheidsrechter omwille van zijn vermeende rol in ‘Schone Handen’. ‘Omdat het vertrouwen geschonden is’, klonk het toen in de ontslagbrief die de KBVB opstelde. Daarmee verwees de voetbalbond naar een perscommuniqué van het federaal parket, waarin gesproken werd over een onterecht gefloten strafschop in de wedstrijd Antwerp-Eupen, en over contacten van Vertenten met makelaar Dejan Veljkovic.

Maar volgens Hans Rieder, de advocaat van Vertenten, snijden die argumenten geen hout. ‘Men kan een arbiter dergelijke contacten moeilijk verwijten, als zijn oversten dit in een nog veel hogere en intensere mate deden. Toenmalig scheidsrechtersbaas Paul Allaerts ging zelf eten met Veljkovic en werkte met dezelfde boekhouder’, aldus Rieder.

Ook de foute beslissing van Vertenten in de wedstrijd Antwerp-Eupen mag zijn cliënt volgens Rieder niet aangerekend worden, want: ‘Die dag is net als na andere wedstrijden een arbitragerapport opgesteld. Wat blijkt? De lijnrechter en niét de scheidsrechter krijgt de schuld van die fout. Vertenten kon dat zo goed als niet zien. Verder in dat verslag: passages als “zeer goede beslissing”, “zeer goede toepassing van de regels” en “vijf gele kaarten correct toegekend”.’ Volgens Rieder is het argument van de KBVB om Vertenten net om die reden te ontslaan dus onterecht. ‘De KBVB wist op het ogenblik dat ze meneer Vertenten ontsloegen om dringende redenen maar al te goed dat dit werd tegengesproken door feiten én door een rapport dat de bond zelf in zijn bezit had’, zegt Rieder.