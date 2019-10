Voetbal Vlaanderen, een tak van de Belgische Voetbalbond, is een onderzoek gestart naar enkele foto’s en filmpjes van de Beringse club Turkse FC. Daarop is te zien hoe kinderen een militaire groet brengen aan de Turkse vlag. Ze lijken daarmee de soldaten in de Turks-Syrische oorlog te eren.

Even terug naar vrijdagavond. In het EK-kwalificatieduel tussen Turkije en Albanië scoorde de Turkse aanvaller Cenk Tosun in de slotfase het winnende doelpunt. Dat vierde hij door ostentatief voor ...