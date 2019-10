Trump neemt maatregelen tegen Turkije en leest Erdogan de les

De Amerikaanse president Donald Trump zal de importheffingen op Turks staal verdubbelen, van 25 naar 50 procent, en zet de handelsgesprekken met Ankara stop.

Daarmee reageert de Amerikaanse president op het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië.

Verder legt Washington sancties op aan verschillende (ex-)verantwoordelijken binnen de Turkse regering. Die maatregelen viseren onder meer de ministers van Binnenlandse Zaken, van Defensie en van Energie en ook de ministeries van Defensie en Energie. Al hun Amerikaanse eigendommen en belangen zullen worden bevroren en moeten aan de autoriteiten worden aangegeven, luidt het. De VS dreigen voorts met sancties tegen buitenlandse financiële instellingen 'die bewust belangrijke financiële transacties voor of in naam van de geviseerde personen mogelijk maken'.

'Onaaanvaardbaar'

In een mededeling leest Trump Turkije de les. Hij wijst erop dat het Turkse militaire offensief burgers in gevaar brengt, maar ook 'de vrede, veiligheid en stabiliteit van de regio'. 'Ik ben heel duidelijk geweest tegen president Erdogan dat de actie van Turkije een humanitaire crisis veroorzaakt en oorlogsmisdaden mogelijk maakt', luidt het verder. Volgens de Amerikaanse president moet Turkije 'prioriteit geven aan de bescherming van burgers, zeker aan kwetsbare etnische en religieuze minderheden in het noordoosten van Syrië. Willekeurig burgers aanvallen, burgerinfrastructuur vernielen en zich richten op etnische of religieuze minderheden is onaanvaardbaar.'

Over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen laat de president weten dat de ongeveer 1.000 manschappen die de VS uit het noordoosten van Syrië terugtrekken, in het Midden-Oosten blijven. Ze worden elders ingezet en blijven in de regio om de situatie op te volgen. Een klein aantal Amerikaanse militairen zou ook in het zuiden van Syrië blijven om er tegen de laatste IS-strijders te vechten.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

IS-gevangenen op vrije voeten

De Amerikaanse defensieminister Mark Esper verklaarde intussen dat door de Turkse inval in het noordoosten van Syrië verschillende gevaarlijke IS-gevangenen zijn vrijgelaten. 'Deze onaanvaardbare aanval heeft ook de succesvolle multinationale 'Defeat ISIS'-missie in Syrië ondermijnd', aldus Esper. De vrijlating van de gevangenen zou daar een gevolg van zijn. Esper kondigde aan de kwestie volgende week in Brussel op de tafel van de NAVO te deponneren. Daar zal hij naar eigen zeggen de NAVO-bondgenoten aanzetten 'om gezamenlijke en individuele diplomatieke en economische maatregelen te nemen' als antwoord op de Turkse inval.

Telefoongesprek

Naar verluidt had Trump maandag ook een telefoongesprek met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan. Daarin zou hij hebben aangedrongen om 'een einde te maken aan de invasie' in Syrië en 'een onmiddellijk staakt-het-vuren' af te kondigen. Eerder al bleek dat Trump Amerikaanse diplomaten vroeg met de strijdende partijen samen te zitten om de gewapende strijd stop te zetten. De Amerikaanse vicepremier Mike Pence liet weten dat hij binnenkort op vraag van de president naar Turkije trekt.

De recente aankondiging van Trump dat de Verenigde Staten hun troepen uit het noorden van Syrië terugtrokken en de Amerikaanse aanwezigheid aan de grens tussen Syrië en Turkije fors verminderden, leidde zowel in de eigen - Republikeinse - rangen als ver daarbuiten tot hevige kritiek. Velen vinden dat de Amerikanen met deze beslissing de Koerden in de steek laten en vrezen dat IS hierdoor opnieuw aan kracht kan winnen