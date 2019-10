Yannick Ferrera is de nieuwe trainer van Al Fateh. Dat deelde de Saoedische club maandag via de sociale netwerken mee. De 39-jarige Ferrara was eerder al in Saoedi-Arabië aan de slag, als assistent van Michel Preud’homme bij Al-Shabab (2011-2012). Nadien was hij hoofdtrainer bij Charleroi (2012-2013), Sint-Truiden (2013-2015), Standard (2015-2016), KV Mechelen (2016-2017) en Waasland-Beveren (2018).