De jury van de Bookerprijs, de meest prestigieuze literaire prijs van de Angelsaksische wereld, kon dit jaar niet kiezen tussen Margaret Atwood en Bernardine Evaristo en riep dan maar beide auteurs uit tot winnaar.

De vijfkoppige jury onder leiding van Peter Florence kon niet kiezen tussen de De testamenten van Margaret Atwood en Girl, woman, other van Bernardine Evaristo, en besloot dan maar om beide boeken tot winnaar uit te roepen. ‘Dubbel zoveel leesplezier’, aldus Florence.

Evaristo is de eerste zwarte vrouw sinds 1969 die de Bookerprijs wint, en de allereerste zwarte Britse vrouw. Girl, woman, other is haar achtste boek. In twaalf met elkaar verbonden verhalen laat ze zien wat het betekent om zwart te zijn in Groot-Brittannië. Dit is een ambitieuze roman met locaties in en buiten Engeland. Het meest recente verhaal speelt in 2017, het oudste in de eerste jaren van de twintigste eeuw.

Evaristo serveert geen lichte kost, schreef onze recensente. ‘Gender, racisme, seksualiteit, ouderschap, herkomst: ze schrijft erover met een sierlijke toets, soms intens, soms met humor.’

Atwood is met haar 79 lentes de oudste winnaar ooit van de boekenprijs. Ze won de prijs overigens ook al eens in 2000, en is zodoende de vierde auteur die de Bookerprijs twee keer achter haar naam mag schrijven. Opvallend wel: De testamenten, het vervolg op Het verhaal van de dienstmaagd van 1985, lag bij de bekendmaking van de longlist van de Bookerprijs nog niet eens in de winkel.