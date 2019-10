Franstalige vakbond niet welkom op ondernemingsraad Brussels Airlines

Het hoofdkwartier van Brussels Airlines ligt in het Vlaams Gewest. En dus is de Franstalige vakbond CNE niet welkom op de ondernemingsraad.

Dit is een Vlaamse wurggreep’, zo reageerde de Franstalige christelijke vakbond CNE gisterenavond verbolgen op de website van La Libre Belgique. In een brief aan vakbondsvertegenwoordiger Didier Lebbe legde luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines uit waarom zijn Franstalige vakbond niet welkom is in de ondernemingsraad. ‘Het hoofdkantoor van Brussels Airlines bevindt zich in het Vlaams Gewest, waar de officiële taal Nederlands is’, klonk het.

‘Ze weigerden mij binnen te laten, ook al kregen we bij de laatste sociale verkiezingen de meeste stemmen van het cabinepersoneel achter ons’, protesteert Lebbe. ‘Aan het onthaal kregen ze zelfs de opdracht om mij nooit meer toegang te verlenen tot het bedrijf.’

‘Zelfs bij Ryanair geen probleem’

Brussels Airlines verwijst bij La Libre naar de taalwet die van toepassing is op het grondgebied Diegem, waardoor alleen het Nederlands gebruikt wordt op de ondernemingsraden en in de officiële documenten. Voor elke vakbondsfamilie is maar één vertegenwoordiger toegelaten en dat is van oudsher die van het Nederlandstalige ACV.

De Franstalige vakbond betwist die interpretatie en verwijst naar mogelijke uitzonderingen bij bedrijven die veel Franstalige medewerkers tellen, zoals Brussels Airlines. ‘Zelfs bij Ryanair zijn er Nederlandstalige en Franstalige vakbonden en is dat geen enkel probleem.’ Bovendien is de holding boven Brussels Airlines gevestigd in Elsene en daardoor in principe ‘tweetalig’, benadrukt Lebbe. ‘De luchtvaartmaatschappij wil hier een taaloorlog van maken terwijl ze beter de andere problemen zou aanpakken.’

Ook ACV Puls, de Vlaamse tegenhanger van CNE, noemt de situatie ‘een spijtige zaak’. ‘De verdeling bij ons is nu eenmaal duidelijk: wij verdedigen met ACV de Vlaamse bedienden en de Franstalige CNE verdedigt de Franstalige bedienden. Wij zijn nu eenmaal zo gestructureerd’, zegt ACV-vertegenwoordiger Paul Buekenhout. ‘We hebben die situatie ook zelf al aangekaart bij de directie, maar zij blijven vasthouden aan één vertegenwoordiger.