Close verbiedt alcohol rond Beurs na middernacht

Met een gericht alcoholverbod scherpt Brussels burgemeester Close (PS) zijn veiligheidsbeleid aan. Wie zich niet aan de regels houdt, zal het voelen.

Sinds enige tijd kampt Brussel (weer) met problemen in de voetgangerszone: dronkaards en junks veroorzaken overlast, Brussels burgmeester Philippe Close (PS) krijgt haast dagelijks mails met klachten. Om stijgende onveiligheidsgevoel te keren, voert de burgemeester nu een alcoholverbod in. Wie na middernacht een pintje, wijn of iets sterkers drinkt op straat, riskeert een administratieve boete. De politie zal stelselmatig controleren en uiteraard ook de drank in beslag nemen.

‘Als mensen, en zeker vrouwen, zich niet op hun gemak voelen in het centrum dan moéten we daar iets aan doen’, stelt Close. ‘Pas op, we verbieden de verkoop noch het verbruik van alcohol - thuis, in een café of zelfs op een terras iets drinken is geen probleem -, maar wel het drinken op de openbare weg.’

Zijn repressieve maatregel gaat gepaard met preventie, benadrukt de burgemeester. Samen met het OCMW en de hulpverlening wordt een tandje bijgestoken in het bereiken en begeleiden van de amokmakers in kwestie.

‘Het probleem is dat er veel mensen tussen zitten die al jaren illegaal in België verblijven. Op hen hebben we te weinig grip’, vervolgt Close. ‘Vandaar mijn oproep aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): geef hun een verblijfsdocument of zet hen uit. Maar beslis. Dat verwachten de mensen van ons. De grijze zone vandaag is niet vol te houden.’

Daarnaast moedigt Close horeca en winkelcentra aan om private bewakingsagenten in te schakelen, ze vormen volgens Close een essentiële schakel in een performant veiligheidsbeleid van een levendige wereldstad. ‘Het is niet onze bedoeling om de feestvreugde te torpederen’, benadrukt de PS’er. ‘Straks komt Winterpret eraan: de stad heeft ambiance nodig. Maar het moet binnen de limiet blijven.’ Het alcoholverbod is een pilootproject, maar de burgemeester sluit niet uit dat het gehandhaafd blijft tijdens de eindejaarsactiviteiten. Die eindigen elke dag vóór middernacht.