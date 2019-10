Wat de chaos in Noord-Syrië zo gevaarlijk maakt

Honderd uur na de start van het Turkse offensief in Noord-Syrië is het bang afwachten wat de gevolgen zullen zijn, op korte en op lange termijn. Maar één ding is wel al duidelijk: de situatie is uitermate gevaarlijk.

In Noord-Syrië, waar de Turken en de Koerden vechten, zitten ook IS-strijders vast, in kampen en gevangenissen. De relatieve stabiliteit die er de jongste maanden was, dreigt chaos te worden. Met alle gevolgen van dien. Hoe kwamen we hierin terecht? En wie heeft erbij te winnen? We vragen het aan Midden Oosten-correspondent Jorn De Cock.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Jorn De Cock | Host Alexander Lippeveld | Redactie Fien Dillen, Alexander Lippeveld | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra audiofragmenten Reuters, VRT NWS

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.