Agent schiet vrouw dood in haar eigen woning na inbraakmelding

Een blanke politieagent in het Texaanse Fort Worth heeft een 28-jarige zwarte vrouw doodgeschoten in haar eigen huis. De agent was naar het huis gegaan na een melding van een mogelijke inbraak en dacht verkeerdelijk dat hij met een inbreker te maken had.

De Verenigde Staten zijn opnieuw opgeschrikt door dodelijk politiegeweld, waarbij een blanke agent een zwarte burger zonder reden neerschiet. De 28-jarige Atatiana Jefferson werd zaterdagnacht doodgeschoten in haar eigen huis, nadat een politieagent verkeerdelijk dacht dat het om een inbreker ging.

De agent gaf gehoor aan een noodoproep van een buurman, die om half drie ’s nachts had opgemerkt dat een deur van de woning van Jefferson open stond.

Via de bodycam van de agent is te zien hoe hij rond het huis en door de tuin loopt, met een zaklantaarn naar binnen schijnt en door het raam de vrouw ziet. De agent roept wel nog ‘handen omhoog, laat je handen zien', maar opent vrijwel meteen het vuur.

De vrouw werd dodelijk getroffen. Er werd nog getracht haar te reanimeren, maar ze overleed enkele minuten later. Later bleek dat de vrouw videospelletjes aan het spelen was met haar achtjarige neefje, en daarom geen licht had aangestoken.

De politie heeft de bodycambeelden zelf op Youtube geplaatst ‘om transparante en relevantie informatie te voorzien’. Al komt daar kritiek op, want uit die stevig bewerkte beelden zou moeten blijken dat de agent reden had om het vuur te openen. Er worden onder meer twee zwaar geblurde frames getoond waarop een wapen in de slaapkamer te zien zou zijn.

De naam van de man werd niet vrijgegeven, enkel dat hij ongeveer anderhalf jaar geleden is toegetreden tot het korps. 'De agent maakte zichzelf niet kenbaar als politieagent voor hij het vuur opende', verduidelijkte de politiechef. 'Wat hij gezien heeft, en waarom hij zichzelf niet heeft aangekondigd als agent, zal onderzocht worden.' De man werd voorlopig op non-actief geplaatst.

Botham Jean

Lee Merritt, de advocaat die de familie van Jefferson vertegenwoordigt, is bezorgd dat de politie met de vrijgegeven bodycambeelden de vrouw als een dreiging wil voorstellen. Hij eist een onafhankelijk politieonderzoek. ‘We vinden niet dat het korps van Fort Worth dit op eigen houtje moet onderzoeken’, aldus Merritt aan CNN. ‘Er was geen enkele reden om haar te doden. We eisen gerechtigheid.'

Merritt vertegenwoordigde eerder de familie van de vermoorde Botham Jean. Die 26-jarige zwarte man werd in september 2018 ook thuis doodgeschoten in Dallas door een blanke agente. Zij dacht dat ze haar eigen appartement in hetzelfde gebouw binnenliep, en vermoedde dat het slachtoffer een indringer was.