José Riga wordt sportief manager bij amateurclub Wezet

José Riga wordt naar Engels model sportief manager bij Wezet. Dat deelde de club uit de eerste amateurklasse maandag mee. De ploeg heeft ook een nieuwe trainer. Bernard Smeets neemt het over van Stéphane Delhalle, die ad interim de honneurs waarnam sinds Stéphane Huet vorige week ontslag nam.

Riga is een oude bekende bij Wezet. Hij was er van 1974 tot 1985 (in vierde klasse) als speler actief, trainde de ploeg van 2000 tot 2002 en was er van 2008 tot 2011 technisch directeur. Zijn sporen als trainer verdiende hij bij Bergen (2005-2008), Standard Luik (2011-2012 en 2015), Charlton (2014 en 2016), Blackpool (2014), Metz (2015) en Cercle Brugge (2016-2017). Bij Standard, Metz en Cercle werkte Riga al samen met de 45-jarige Smeets.

Met 7 punten uit evenveel wedstrijden is Wezet twaalfde in de hoogste amateurklasse.