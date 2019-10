Ook Roger De Vlaeminck opgenomen in het ziekenhuis: 'Ze hebben gezegd dat ik veertien dagen moet blijven'

Naast Eddy Merckx werd ook Roger De Vlaeminck dit weekend opgenomen in het ziekenhuis. De Vlaeminck is sinds zaterdag in het ziekenhuis van Eeklo.

De Vlaeminck belandde zaterdag op de dienst intensieve zorgen. 'Koude rillingen voortdurend', zei hij gisteren aan de telefoon. 'Ik voel me niet ziek, maar ze willen weten waar die pijnlijke nek en die rillingen vandaan komen. Ze hebben al van alles met mij gedaan: onder de scanner, longen en buik onderzocht. Ze willen de oorzaak kennen. Om die reden moet ik zeker 48 uur gecontroleerd worden', aldus de 72-jarige ‘Monsieur Paris-Roubaix’.

'Ik kreeg ook al Claudine (Merckx) aan de lijn. Dat moet lukken dat we allebei ongeveer op hetzelfde moment in het ziekenhuis liggen. Ik hoop dat ze snel weten welke bacterie of zoiets in het spel is. Dat zet zich op de spieren hé. Ze hebben gezegd dat ik veertien dagen moet blijven om te weten vanwaar die rillingen kwamen. Dat is niet goed hé.'