25-jarige K-popster dood aangetroffen: 'Ze sukkelde met een zware depressie'

De bekende K-Popster Sulli is dood aangetroffen in haar woning, vermoedelijk is ze zelf uit het leven gestapt. De 25-jarige Zuid-Koreaanse zangeres en actrice was het slachtoffer van online pesterijen en sukkelde met een depressie, aldus de politie.

Het was de manager van Sulli, die geboren werd als Choi Jin-ri, die maandag naar haar woning in het Zuid-Koreaanse Seongnam ging omdat hij haar niet meer kon bereiken sinds hun telefoontje de vorige avond. Hij stelde het overlijden van de zangeres vast. 'Het ziet ernaar uit dat ze uit het leven gestapt is, maar we bekijken ook andere opties', aldus de politie.

Sulli was een bijzonder grote ster in Zuid-Korea. Ze maakte in 2009 deel uit van de K-popgroep f(x), een meidengroep die zowel in eigen land als internationaal erg veel succes had. In juli 2014 stapte ze tijdelijk uit de groep met stressgerelateerde pijn, en maakte dat definitief in augustus 2015. Ze wilde zich focussen op haar acteercarrière: in 2017 schitterde ze nog in de superheldenfilm Real.

Controversieel

Rond de Zuid-Koreaanse hing altijd een zweem van controverse. Ze hield er bijvoorbeeld van om geen beha te dragen en maakte daar echt een statement mee. 'Dat hoort bij vrijheid', zei ze er vaak over. Ook met haar liefdesleven haalde ze veel krantenkoppen en ze kreeg een moeilijke relatie met haar fans omdat ze die van 'staarverkrachten' beschuldigde: zo lang naar iemand staren tot die zich aangerand voelt.

Haar mentale problemen waren een publiek geheim tot ze in 2018 op tv toegaf dat ze last heeft van paniekaanvallen. Ze sukkelde ook met een zware depressie, die volgens ingewijden mee veroorzaakt werd door de pesterijen waar ze online mee te maken kreeg.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.