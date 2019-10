Kortrijk stemt over maandelijkse autovrije zondag

Sinds vandaag kunnen alle Kortrijkzanen deelnemen aan het eerste digitaal referendum in hun stad. Ze stemmen over het al dan niet invoeren van één maandelijkse autovrije zondag in het stadscentrum.

Sinds maandagmorgen staat in Kortrijk het digitaal referendum online. Inwoners kunnen stemmen over het invoeren van een maandelijkse autovrije zondag in het centrum van Kortrijk. Iedereen die minstens 16 jaar is en gedomicilieerd is in Kortrijk of een deelgemeente kan tot en met 20 oktober stemmen via computer, tablet of smartphone.

Wie zelf geen computer of smartphone heeft, kan stemmen in de ontmoetingscentra, de bibliotheek of het stadhuis.

Elke inwoner kreeg begin deze maand een brief met een unieke code waarmee hij/zij kan inloggen en stemmen op de website. De bevraging is enkel geldig als minstens 2.000 Kortrijkzanen deelnemen aan het digitale referendum. Het resultaat moet bovendien een minimumverschil kennen van 2,5 procentpunten tussen de stemmers.

Meerderheidspartij SP.A vraagt zijn kiezers alvast om ‘ja’ te zeggen tegen de autovrije zondagen. De partij van burgemeester Van Quickenborne geeft, net als de N-VA, geen advies. Aan Het laatste Nieuws zei Van Quickenborne: ‘Team Burgemeester bedacht het digitaal referendum. We zijn terughoudend met stemadvies. Kortrijkzanen zijn zelf in staat om hun mening te geven. Dit is geen stemming pro of tegen stadscoalitie. Dit is een stemming voor of tegen autoloze zondagen.’