In het aquarium van de Zoo van Antwerpen kregen bezoekers afgelopen weekend een opvallend tafereel te zien. Een haai zwom er rond terwijl de staart van een veel jongere haai uit zijn bek kwam. Hij had het dier doodgebeten. 'Een spijtig en uitzonderlijk voorval', zegt woordvoerster Ilse Segers. 'Maar het instinct van die grote haaien kan je niet uitschakelen.'

'De twee zwartpuntrifhaaien zitten al maanden samen met de twee stierkophaaien en nog twee andere haaiensoorten (bamboehaaien en tapijthaaien, red.). Er zitten ook andere vissen bij. Nog nooit heeft dat tot problemen geleid. Tot nu.', gaat Segers verder.

Onwel geworden

Waarom de zwartpuntrifhaai de kleinere haai heeft aangevallen, zullen we wellicht nooit zeker weten. 'Het kan zijn dat hij onwel geworden is of zich wat vreemd gedragen heeft omdat hij bijvoorbeeld ziek was', zegt Segers. 'Dan komt het instinct van die zwartpuntrifhaaien boven. Dat zijn en blijven toch jagers, en vreemd gedrag of onwel zijn kan een trigger zijn om dat dier te willen opruimen. We proberen te vermijden dat ze dat doen door hen genoeg voeding te geven, maar het is nooit uitgesloten.'