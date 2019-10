Vanavond op tv: Emma Meesseman is te gast bij Danira

Erik Van Looy mag opnieuw zijn flauwste moppen bovenhalen: vanavond start het zeventiende seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’. U hoeft niet te weten hoe Natalia, Ann Wauters en Philippe Geubels het er vanaf brengen? Ook Emma Meesseman en Sidi Larbi Cherkaoui hebben wat te vertellen.

BELPOP: 40 JAAR ANCIENNE BELGIQUE

Canvas, 21.20-22.15 uur

Op de veertigste verjaardag van de AB is al danig teruggeblikt in de media, maar Belpop vindt het nodig het feestje te bederven door erop te wijzen dat de AB al veel langer bestaat, sinds 1930 met name. Niet als rocktempel, maar als variététempel, waar onder meer Edith Piaf het mooie weer maakte, op dagen dat het niet regende.

DUBLIN MURDERS

BBC 1, 22.00-23.00 uur

Nieuwe Britse misdaadserie gebaseerd op de Dublin Murder Squad-boeken van de Iers-Amerikaanse schrijfster Tana French. De hoofdrol is voor Killian Scott, wiens echte naam vreemd genoeg Cillian Murphy is. Die kent u als Thomas Shelby uit Peaky blinders, maar dat is dus iemand anders. Een mens komt toch wat tegen.

DE SLIMSTE MENS TER WERELD

Vier, 21.30-22.45 uur

Ja hoor, we zijn weer vertrokken.

TERZAKE

Canvas, 20-20.30 uur

In Terzake krijgen we vanavond live updates van Rudi Vranckx, die zich momenteel in het Iraakse Dohuk bevindt. Hij maakte ook een reportage aan de Turks-Syrische grens, en heeft ook contact gehad met de Belgische moeders in de kampen voor wie nu de deuren werden geopend. In de studio wordt samen met meester Paul Bekaert, die ook Carles Puigdemont vertegenwoordigt, dieper ingegaan op de Catalaanse veroordelingen. Correspondent Rop Zoutberg geeft een laatste stand van zaken mee, rechtstreeks vanuit Barcelona.

DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.20 uur

Ook Bart Schols gaat verder op het oorlogsconflict in Syrië, samen met expert Midden-Oosten Brigitte Herremans. Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) laat haar licht schijnen over de Catalaanse kwestie, en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui is te gast naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Ballet Vlaanderen.

VANDAAG

Eén, 22.20-23.10 uur

Danira Boukhriss krijgt vanavond groot bezoek, want basketbaltrots Emma Meesseman komt langs, samen met Linde Merckpoel, die de overwinning van de Washington Mystics vanop de eerste rij mocht meemaken. Koen De Bouw en Ella June Henrard komen de nieuwe Vlaamse oorlogsfilm Torpedo voorstellen, en de Compact Disk Dummies hebben een nieuwe plaat uit.