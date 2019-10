Nieuwe trainer Bernd Storck wil sleutelen aan teamspirit bij Cercle Brugge: “Als je voor problemen zorgt, vlieg je eruit”

“De spelers van Cercle Brugge hebben veel kwaliteiten, maar ik zag geen speciale teamspirit. En dat is een groot probleem, zo kan je niet succesvol zijn”, zo verklaarde Bernd Storck maandag bij zijn voorstelling als nieuwe coach van Cercle Brugge, de hekkensluiter in de Jupiler Pro League.

De 56-jarige Duitser, die een contract ondertekende tot het einde van het seizoen, is de opvolger van Fabien Mercadal. De Fransman puurde slechts drie punten uit tien competitiewedstrijden met de Vereniging, sinds mei 2017 in handen van AS Monaco. In de Beker van België werd Cercle Brugge uitgeschakeld door amateurclub Rebecquoise.

“Ik ben overtuigd van dit project. Ik heb veel wedstrijden van Cercle Brugge gezien. De spelers hebben veel kwaliteiten, maar ik zag geen speciale teamspirit. En dat is een groot probleem, zo kan je niet succesvol zijn”, verklaarde Storck in het Jan Breydelstadion. “Er is nu een reset nodig, dat heb ik ook gezegd tegen de spelers. Ze moeten nu positief denken. Ik wil hen beter maken, van de doelmannen tot de aanvallers. Ze dienen meer competitief te worden om in deze afdeling te blijven. Ze moeten zich hier thuisvoelen, vele spelers zijn nieuw. Ik ben ervan overtuigd dat dit een succes zal worden.”

Vorig seizoen nam Storck bij Moeskroen over na een 0 op 15, hij leidde de Henegouwers uiteindelijk nog naar de tiende plaats in de reguliere competitie. “Ik denk dat de situatie nu bij Cercle Brugge moeilijker is dan indertijd bij Moeskroen. Nu hebben we maar drie punten uit tien wedstrijden. Maar ik denk dat de Cercle-spelers beter voetbal op de mat kunnen brengen. Ze moeten vooral eenvoudig spelen”, vervolgde de voormalige bondscoach van Kazachstan en Hongarije. “Ik heb de spelers gezegd dat ze me moeten volgen. Ik vertrouw hen, en zij dienen mij te vertrouwen. De nieuwe spelers moeten zich identificeren met hun nieuwe situatie bij Cercle. Wij geven deze jonge spelers een kans, zij moeten die grijpen. Het team is het belangrijkst. Als je voor problemen zorgt, vlieg je eruit. Bij Moeskroen was de teamspirit fantastisch.”

In de hoop een contract te krijgen bij een topclub verlengde Storck zijn overeenkomst afgelopen zomer niet bij Moeskroen. Toch hapte geen andere club toe, waardoor de Duitser tot nu zonder werk zat. Storck had echter geen zin die periode toe te lichten. “Ik kijk niet graag terug naar het verleden. Ik heb hier nu de kans om te tonen wat ik kan. Ik had een fantastische tijd bij Moeskroen, maar die periode is gestopt op 30 juni. Ik ben de Belgische competitie wel blijven volgen, en ben blij om terug te zijn.”

Storck zal voortwerken met de technische staf van Mercadal, al neemt hij ook nog een assistent en een fysiektrainer mee. Bestuurder Vincent Goemaere is ervan overtuigd dat Storck de juiste man is op de juiste plaats. “We staan nu laatste, dat is absoluut niet wat we willen”, aldus Goemaere. “Met deze coach kunnen we de beoogde koers tot een goed einde brengen. Zijn voetbalvisie valt samen met die van Cercle.”

Voorzitter Frans Schotte moest wegens andere verplichtingen verstek laten gaan voor de persconferentie. Ook sportief directeur François Vitali was afwezig. Volgens gedelegeerd bestuurder Oleg Petrov, die vanuit Monaco naar Brugge was afgezakt, gaat Vitali door een moeilijke en emotionele periode. “Hij heeft even tijd nodig om na te denken. We wachten zijn beslissing af”, stelde Petrov, die nog liet optekenen dat Monaco Cercle Brugge zal blijven steunen, zelfs in geval van degradatie.

Zondag begint Storck aan zijn Brugs avontuur met een thuismatch tegen Charleroi.