N-VA verbolgen: Europa mag dit niet aanvaarden

De N-VA reageert erg boos op de veroordeling van negen Catalaanse politici in Spanje. ‘Als Europa dit aanvaardt, begraaft het vandaag belangrijke principes van de rechtsstaat waarvoor de EU zegt te staan.’

Vlaams Parlementslid en fractievoorzitter Wilfried Vandaele stelt dat de Catalanen geen eerlijk proces hebben gekregen. ‘Na bijna twee jaar in voorarrest en isolement komt de uitspraak niet als een verrassing. We wisten al van dag één dat een eerlijk proces geen optie was voor de heren in Madrid. De censuur in de marge van het proces was hallucinant, de Catalaanse omroep werd zelfs verboden om de termen “ballingschap” en “politieke gevangenen” te gebruiken. Een internationaal netwerk van waarnemers gaf al aan dat de procesgang niet eerlijk en weinig tegensprekelijk verliep. Hoe kan Europa tolereren dat er zo van haar standaarden wordt afgeweken?’

Ook federaal fractieleider Peter De Roover spaart de zware woorden niet: ‘De Catalaanse beweging moest bloeden omdat ze het had aangedurfd aan het centraal gezag van Madrid te raken. Ik heb plaatsvervangende schaamte voor de Spaanse justitie.’ De Roover gaat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders hierover aan de tand voelen.

Europees Parlementslid Assita Kanko tot slot noemt het ‘het grootste politieke proces in de EU in jaren’. Ze hekelt het Europese stilzwijgen.

‘In het Europa van de 21ste eeuw zou zelfbeschikking een recht moeten zijn, geen misdrijf. De beslissing is een aanfluiting van al waar Europa vandaag voor zou moeten staan. Ik kan de vraag aan Commissievoorzitter Juncker stellen wat wij hier nog doen als het recht om in een parlement te debatteren, om vreedzaam te demonstreren of een mening te uiten, aanleiding kan geven tot jaren van opsluiting in een lidstaat van de EU. Als Europa niet in actie schiet, dan is het alle geloofwaardigheid kwijt op het vlak van mensenrechten.”

Vlaams Belang

Ook het Vlaams Belang reageerde al verontwaardigd en vol ongeloof op de zware veroordeling van de negen Catalanen wegens opruiing: ‘De opgelegde celstraffen zijn niet alleen ongegrond en buitenproportioneel, ze zijn een schandvlek op de Europese democratie.’

Volgens Barbara Pas, fractievoorzitter in de Kamer, was dit een politiek proces, waarbij de fundamentele vrijheid van een volk om zijn eigen toekomst uit te stippelen op een grove manier wordt gefnuikt. ‘De wraakzucht van de Spaanse staat is onuitputtelijk. Geen democraat kan dit aanvaarden’, aldus Pas.

Naast Europa treft volgens Pas ook België trouwens schuld door laf weg te blijven kijken.