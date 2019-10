Kies mee een nieuwe naam voor exoplaneet HD 49674 b

Geef toe. De naam HD 49674 b bekt niet echt. De bijhorende ster HD 49674 heeft een al even ongemakkelijke naam. Geen nood, beide krijgen een nieuwe naam en u mag die kiezen.

De Internationale Astronomische Unie (International Astronomical Union, IAU) is het internationaal erkende orgaan voor de naamgeving van sterren en andere hemelobjecten. Ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum lanceert de IAU de IAU100 NameExoWorlds-campagne waarbij verschillende landen een toegewezen exoplaneet plus bijhorende moederster een naam mogen geven.

Voor ons land gaat het om de ster HD 49674 en de exoplaneet HD 49674 b. Beide bevinden zich op een afstand van meer dan 130 lichtjaar in het sterrenbeeld Voerman (Auriga). De exoplaneet HD 49674 b werd ontdekt in 2002. Deze gasreus is tien keer lichter dan Jupiter en draait om haar moederster op een relatief korte afstand, slechts 6 % van de afstand tussen de Aarde en de Zon.

Waarom ons land deze combinatie van exoplaneet en ster toegewezen kreeg? Omdat deze ster zichtbaar is vanuit ons land en omdat ze ook helder genoeg is om met een kleine telescoop te zien. Andere landen kregen andere sterren toegezen die op hun beurt goed zichtbaar zijn vanuit dat land.

En de naam? De selectie is al eventjes bezig. Aanvankelijk mocht iedereen naar eigen goeddunken twee namen insturen (die verband houden met melkaar). Het mochten geen namen zijn die al waren toegekend aan hemellichamen, geen namen van levende personen of personen die na 1919 overleden waren.

Uit de vele inzendingen werden volgende vier paren gekozen.

1) Diversity (voor de ster) en Natura (voor de exoplaneet) - een verwijzing naar de diversiteit in ons land

2) Maas en Schelde - naar de rivieren

3) Nervoia en Eburonia - naar de Keltische stammen die hier woonden

4) Saxofoon en Tenor - naar het instrument dat is uitgevonden door een landgenoot

Stemmen voor één van deze vier voorstellen kan nog tot en met 13 november en doet u hier www.NameExoworlds.be

In Nederland zit Nijntje trouwens bij de genomineerden. De vijf kanshebbers zijn de vuurtorens 'Brandaris en Vuurduin', de pioniers in Nederlands strijd tegen het water 'Cruquius en Leeghwater', twee Keltische of Germaanse godinnen 'Exomna en Hurstrga', de schilderijen van Rembrandt en Van Gogh 'Nachtwacht en Sterrennacht', en tot slot de figuurtjes 'Nijntje en Moederpluis'.