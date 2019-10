Eden Hazard schenkt schoenen aan fans Duivels: ‘De linker van Eden krijgt een ereplaats bij mij thuis’

Het moet niet altijd een shirtje zijn, dacht Rode Duivel Eden Hazard zondag na afloop van de interland in Kazachstan. En dus flikkerde hij na de 0-2 zijn voetbalschoenen de tribune in. Superfan Steven Vekeman ving de linker, zijn kameraad Wim Cosemans de rechter.

'De schoen van een wereldster, fantastisch', zegt Steven. 'Ik had al een shirt van Dries Mertens, maar dit is toch uniek. Het is een fantastische beloning voor mij. Ik heb de voorbije twintig jaar amper een match van de Rode Duivels gemist. Ik was er bij op de WK’s in Rusland en Brazilië, en zelfs voor oefenmatchen in het buitenland reis ik mee.'

De linker van Hazard krijgt een ereplaats bij Steven thuis in Lierde, waar hij actief is in de lokale politiek. 'Hazard is samen met Ronaldo en Messi bij de beste voetballers ter wereld', zegt hij. 'Maar wel een paar jaar jonger dan die twee. Als zij straks stoppen, dan heb ik een schoen in huis van de allerbeste.'