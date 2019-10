Het Spaanse Hooggerechtshof heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont voor opruiing en verduistering.

Het aanhoudingsbevel volgt op de veroordeling van negen andere separatistische leiders voor opruiing. Zij hebben zware celstraffen gekregen, van 9 tot 13 jaar. Carles Puigdemont noemt de uitspraak op Twitter ‘een aberratie’.

Puigdemont was de minister-president van Catalonië toen de regio zich in 2017 probeerde af te scheiden van Spanje. Op 27 oktober 2017 riep hij de onafhankelijkheid uit op basis van een referendum dat op 1 oktober in dubieuze omstandigheden werd gehouden. Het Grondwettelijk Hof had de volksraadpleging verboden.

Carles Puigdemont is niet veroordeeld. Hij verblijft in België, op de vlucht voor het Spaanse gerecht of zoals hij zelf zegt: in ballingschap. Enkele dagen nadat hij de onafhankelijkheid van Catalonië had uitgeroepen, verliet hij het land om te vermijden dat hij, net als Oriol Junqueras, gearresteerd zou worden.

In juli 2018 liet een Spaanse rechtbank een arrestatiebevel tegen Puigdemont vallen nadat Duitsland had geweigerd hem over te leveren voor rebellie. Sindsdien was enkel nog een nationaal aanhoudingsbevel van kracht, waardoor hij zou opgepakt worden als hij in Spanje zou komen.