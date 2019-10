Marathon van Antwerpen wordt ‘Night Marathon’ en krijgt totaal nieuw parcours

De marathon van Antwerpen krijgt een complete make-over. De editie van 2020 krijgt een heel ander parcours, vindt plaats op een andere datum en wordt op een ander moment van de dag georganiseerd, met name ’s avonds.

Precies 100 jaar na de olympische marathon van 1920 krijgt Antwerpen opnieuw een (aparte) marathon: de Antwerp Night Marathon. De eerste editie vindt plaats op zaterdagavond 12 september en volgt een parcours dat hoofdzakelijk door het centrum van de stad loopt. De 10 Miles en de marathon worden dus van elkaar losgekoppeld. De 10 Miles zullen zoals gebruikelijk worden georganiseerd in het voorjaar.

Naast de marathon zal er op diezelfde dag ook een halve marathon plaatsvinden. Deelnemers aan de afstand van ongeveer 21 km starten omstreeks 17u30. Het startschot van de volledige marathon wordt gegeven om 19 uur. De wedstrijd krijgt dan ook het predicaat ‘Night’ marathon.

Het parcours van de ‘oude’ marathon liep voor het grootste deel buiten de Antwerpse Ring. Dat verandert nu. Start en finish liggen aan de Scheldekaaien, ter hoogte van Sint-Andries. Vervolgens gaat het via het Olympisch stadion op het Kiel, waar in 1920 de Olympische Spelen werden georganiseerd. Dan gaat het terug naar het centrum, door o.m. het Zuid, Berchem, Zurenborg, Borgerhout en langs Park Spoor Noord, het Havenhuis en het Eilandje. Via een laatste passage door het centrum en langs de Grote Markt (waar vroeger de aankomst lag) en de Suikerrui bereikt iedereen de finish om de hoek op de Scheldekaaien.

Organisator Golazo en de stad Antwerpen mikken voor de eerste editie op 10.000 à 15.000 deelnemers. De inschrijvingen starten op vrijdag 18 oktober via de website www.antwerpnightmarathon.com.

PROGRAMMA

Vrijdag 11 september

• 16u00-20u00: Opening expo en afhalen deelnamepakket

Zaterdag 12 september

• 10u00 : Opening expo en afhalen deelnamepakket

• 18u30 : Start Antwerp Night Half Marathon

• 19u00 : Start Antwerp Night Marathon & Antwerp Night Marathon Relay (afstanden tussen de 8 en 14 km)

• 01u00 : Aankomst laatste finisher