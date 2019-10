Lotto Soudal mikt op goed eindklassement in Ronde van Guangxi: “Victor Campenaerts zou ik niet onderschatten bergop”

Lotto Soudal trekt deze week voor haar laatste opdracht van het wielerseizoen naar China om er de Ronde van Guangxi (WorldTour, 17-22 oktober) af te werken. Tim Wellens won voor Lotto Soudal in 2017 de eerste editie van de rittenwedstrijd. Dit jaar lijkt een ereplaats het hoogst haalbare, of outsiders Carl Fredrik Hagen en Tomasz Marczynski zouden moeten kunnen verrassen.

“Marczynski en Hagen zijn de kopmannen dit jaar”, bevestigde ploegleider Mario Aerts. “Zij zullen mikken op een goed eindklassement. Voor Hagen mocht de aankomst bergop in de vierde rit gerust nog iets lastiger zijn, maar met zijn Vuelta-vorm (hij finishte als achtste in de Ronde van Spanje, red.) kan hij zeker nog iets tonen. Het algemeen klassement wordt het hoofddoel, een toptienplaats moet zeker de betrachting worden. Zoals steeds gaan we ambitieus van start en moeten we elke kans die zich voordoet met beide handen grijpen.”

“Ook Victor Campenaerts zou ik - met zijn huidige conditie - zeker niet onderschatten op de aankomst bergop”, vervolgde Aerts. “Victor is natuurlijk geen klimmer, maar hij kan zeker een mooi klassement ambiëren. Victor is zeer gemotiveerd om tijdens zijn laatste koers voor Lotto Soudal nog iets te laten zien.”

Verder zullen waarschijnlijk op z’n minst enkele etappes in een massasprint eindigen. Dat lijkt geen voordeel voor Lotto Soudal, dat zonder echte sprinter start. “Maar Frederik Frison heeft in het verleden al gesprint en kan zich misschien plaatsen”, besloot Aerts. “Een massasprint ontlopen in China is bijzonder moeilijk, maar we kunnen uiteraard proberen.”

Selectie Lotto Soudal:

Victor Campenaerts, Carl Fredrik Hagen (Noo), Adam Hansen (Aus), Rasmus Byriel Iversen (Den), Frederik Frison, Tomasz Marczynski (Pol) en Brian Van Goethem (Ned)