Ophef over nepvideo moordende Trump

Op een conferentie van Trump-aanhangers is een nepvideo getoond waarin de president media en politieke tegenstanders neersteekt en neerschiet.

De beelden zijn getoond op een bijeenkomst op het resort van Donald Trump in Miami, zo meldt The New York Times. Donald Trump Jr. sprak daar, net zoals de voormalige Trump-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders.

In de nepvideo worden onder meer CNN, BBC, Politico, Black Lives Matter, Hillary Clinton en John McCain in de ‘kerk van fake news’ brutaal aangevallen door president Donald Trump. Het zou gaan om een bewerkte scène uit de film Kingsman: The Secret Service. De gezichten zijn vervangen door logo’s of gezichten van tegenstanders. Op het einde spietst Trump een hoofd met het CNN-logo. Dan staat hij op het altaar en bewondert hij het bloedbad dat hij heeft aangericht.

De organisatoren van het evenement zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de vertoning. ‘American Priority verwerpt elk politiek geweld’, zegt Alex Phillips aan The New York Times. Ook een woordvoerder van Trumps campagneteam distantieert zich van de beelden.

De video zou gemaakt zijn door TheGeekzTeam, een Youtube-kanaal waar vaker pro-Trumpvideo’s worden gepost. Hoe de video op de bijeenkomst is terechtgekomen, is onduidelijk. Hij zou ook in een bijzaal zijn vertoond.

Media verontwaardigd

De relatie tussen Trump en de media is erg gespannen. Trump omschrijft ze vaak als ‘vijanden van het volk’.

De media veroordelen de beelden dan ook met klem. CNN noemt ze ‘gruwelijk’. ‘Jammer genoeg is dit niet de eerste keer dat aanhangers van de president geweld tegenover de media promoten in een video die ze blijkbaar leuk vinden, maar dat is verre van zo.’

Ook de vereniging van Witte Huis-correspondenten (WHCA) vindt de video ongepast. ‘Alle Amerikanen zouden deze weergave van geweld tegenover journalisten en politieke tegenstanders van de president moeten veroordelen.’

Worstelpartij met CNN

De zaak doet denken aan een video die Trump in 2017 zelf via zijn Twitteraccount deelde. Daarin won hij een worstelpartij met CNN. De gewelddadige video die nu in Miami is afgespeeld, toont volgens The New York Times hoe het taalgebruik van Trump tegen de media zijn aanhangers heeft beïnvloed en is doorgesijpeld in hun eigen propaganda.