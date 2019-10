Zes maanden cel voor dierenbeul die Sprotje in oven stopte

De correctionele rechtbank van Ieper heeft een man veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 4.000 euro voor dierenmishandeling. Hij stak vorig jaar in Kortrijk een kat in de oven en schopte het dier. De rechter noemde hem een dierenbeul. Hij mag nooit meer dieren houden.

De Ieperse rechter sprak van ‘barbaarse daden die ontoelaatbaar zijn en onverenigbaar met de waarden en normen in onze maatschappij.’

De kat Sprotje werd vorig jaar in juni binnengebracht bij een dierenarts in Kortrijk met ernstige brandwonden en bloedingen. Het dier was een kwartier in de oven gestoken en gebruikt als voetbal. Een omstaander bracht het dier naar de dierenarts. Zijn volledige linkerzijde was weggebrand. Het verhaal veroorzaakte heel wat verontwaardiging op sociale media. Er werd een crowdfunding opgestart, die al snel 14.000 euro opleverde.

Gaia stelde zich burgerlijke partij. De dierenrechtenorganisatie is tevreden met de uitspraak van de maximumstraf en meent dat de rechtbank hiermee ‘het zeer duidelijke signaal geeft dat dergelijke wreedheid ontoelaatbaar is’.