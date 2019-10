Fietsspiraal in Leuven is eindelijk geopend

Meer dan twee jaar later dan gepland werd de langverwachte fietsspiraal aan het station van Leuven vrijdagnamiddag officieel geopend.

Fietsers die van Leuven naar Kessel-Lo willen kunnen via de constructie het hoogteverschil van 6 meter tot de brug over de treinsporen overbruggen. Een hele verlossing, want voor de opening van de spiraal moesten fietsers door de tunnel onder het station, waar fietsen verboden was. Afstappen en met de fiets aan de hand onder de tunnel stappen was de boodschap.

Een maquette van de fietsspiraal. Foto: IF

‘Dit was een missing link tussen het fietspadennetwerk en de binnenstad’, zei schepen van Openbare Werken Dirk Vansina. We investeerden 1,9 miljoen euro om deze verbinding te realiseren. Het eindresultaat mag er wezen: een spiraalvormige brug van 145 meter lang, 3,5 meter breed en een hellingsgraad van 4 procent, aangepast voor rolstoelgebruikers. In de leuningen zit ook led-verlichting.’