Zware celstraffen voor negen Catalaanse separatisten

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft negen boegbeelden van de Catalaanse separatisten veroordeeld voor ‘opruiing’. Ze krijgen tussen de negen en dertien jaar celstraf.

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft zware straffen opgelegd aan de negen separatisten die terechtstonden voor hun rol in de gebeurtenissen die geleid hebben tot de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië in oktober 2017.

Oriol Junqueras, die toen de viceminister-president in de Catalaanse regionale regering was, krijgt dertien jaar gevangenisstraf wegens opruiing. Dat is meer dan de twaalf jaar die de advocaat van de regering - die uit naam van de regering ook een aanklacht had geformuleerd - had geëist. De acht andere verdachten die van rebellie of opruiing zijn beschuldigd, zien tegen celstraffen van negen tot twaalf jaar aan.

Rebellie

Het Hooggerechtshof heeft beslist om de aanklacht ‘rebellie’ die door de gerechtelijke aanklager was ingediend, niet te volgen. Rebellie betekent volgens het Spaans strafwetboek dat de daders gebruik hebben gemaakt van geweld en daarvoor waren waarschijnlijk te weinig bewijzen. Het Hooggerechtshof heeft de beschuldigden veroordeeld voor ‘opruiing’, wat betekent dat ze ‘met een tumultueuze opstand wilden beletten dat de wet zou worden nageleefd of dat ze belet hebben dat de ordediensten de arresten van de rechtbank zouden kunnen uitvoeren.’

Drie anderen, die beschuldigd waren van misbruik van overheidsgeld, krijgen celstraffen van 1 jaar en 8 maanden. Zij mogen de rechtbank verlaten. Alle beschuldigden hebben al twee jaar in voorhechtenis gezeten.

Betoging

De Catalaanse separatisten hebben voor vanavond in Barcelona een grote betoging aangekondigd om te protesteren tegen de arresten van het Hooggerechtshof. In verschillende andere steden, waaronder Brussel, zijn ook protesten gepland.

In de video hieronder, opgenomen voor de bekendmaking van het vonnis, vertelt buitenlandjournaliste Corry Hancké waarom dit arrest zo belangrijk is, en wat de mogelijke gevolgen zullen zijn.