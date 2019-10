Trump drukt op pauzeknop in handelsoorlog met China

Amerikaanse president kondigt op Twitter aan dat hij voorlopig afziet van het verhogen van de importtarieven op Chinese producten van 25 naar 30 procent.

Donald Trump zet plannen voor hogere invoertarieven voor Chinese producten voorlopig in de ijskast. De Amerikaanse president kondigde dat in een bericht op Twitter aan, waarin hij belooft om de geplande tariefverhoging van 25 naar 30 procent op 225 miljard euro aan Chinese importgoederen niet door te voeren.

Gedeeltelijk akkoord

'Ik ben ermee akkoord gegaan om de tarieven op 15 oktober niet te verhogen van 25 naar 30 procent. De relatie met China is zeer goed. Wij gaan de grote ‘Fase 1’ van ons akkoord afronden en dan onmiddellijk aan ‘Fase 2’ beginnen. Het akkoord over ‘Fase 1’ kan snel afgerond en ondertekend worden', tweette de Amerikaanse president vannacht.

De tweet van Trump komt niet als een verrassing. De VS bereikte vrijdag een gedeeltelijke overeenkomst met China. Onder meer intellectueel eigendom, financiële diensten en landbouwgoederen zouden in dat akkoord zijn opgenomen. Mogelijk wordt de overeenkomst volgende maand tijdens een top in Chili ondertekend.

China koopt landbouwgoederen

Onderdeel van de afspraken is dat China meer landbouwproducten uit de VS koopt, volgens sommige bronnen geciteerd door het persagentschap Bloomberg zou het gaan om een aankopen tussen de 40 en 50 miljard dollar. Daar wordt volgens Trump nu al werk van gemaakt door Peking. “China is nu al begonnen met het aankopen van producten van onze fantastische boeren en ranchers”, tweette hij meteen daarna.

China en de VS liggen al anderhalf jaar met elkaar in de clinch over een handelsakkoord. Een deal die de twee landen eerder bereikten, ging in mei toch niet door. En ook nu is het afwachten of en hoelang het deelakkoord, dat nog verder moet worden uitgewerkt, tussen beide economische grootmachten zal standhouden. Want zolang er geen uitzicht is op een akkoord over een breder handelsakkoord tussen de VS en China - Fase 2 - houdt Trump vast aan de aangekondigde tariefverhogingen voor Chinese producten die voor 15 december op het programma staan.