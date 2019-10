Politievakbond eist gesprek met Brussels stadsbestuur: 'Bij rechtse organisatie worden wel alle maatregelen genomen'

Is het stadsbestuur van Brussel strenger voor rechtse dan voor linkse betogingen? Volgens VSOA-vakbondsman Patrick Roijens wel.

‘Het is een frustratie van de mensen op het terrein’, verklaarde Roijens in het Radio 1-programma De Ochtend. ‘Ze zien dat wanneer bepaalde groeperingen betogen, de overheid de tolerantiegrens zeer hoog legt. Als andere organisaties komen betogen, ligt de grens laag.’

De vakbondsman sprak over het protest van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion afgelopen weekend. De politie pakte honderden betogers op en kreeg kritiek voor de hardhandige aanpak. Minstens één actievoerder die al geboeid op de grond lag, kreeg ook nog pepperspray in het gezicht.

‘Daarover kan ik duidelijk zijn’, zegt Patrick Roijens. ‘Dit zijn dingen die niet kunnen. Daarom is de politie ook een intern onderzoek naar de feiten begonnen. Er zullen gepaste maatregelen genomen worden.’

Geweld

De politie moet zich altijd aan de regels houden, zegt hij. ‘Maar dat geldt ook voor de betogers. Iedereen heeft het recht om vreedzaam te betogen, om zijn vrije mening te uiten op straat. In eerste instantie zullen we dus nooit hardhandig optreden, maar altijd in overleg proberen te gaan. Maar op een gegeven moment moet je die tramlijn wel vrijmaken, hé. Die passagiers hebben ook het recht om zich te verplaatsen. Als er niet geluisterd wordt, moeten wij wel geweld gebruiken.’

Roijens geeft toe dat het politieoptreden uit de hand is gelopen, maar vraagt zich af waarom de betoging werd toegelaten. ‘Het gaat om een actie van een groep die op voorhand verklaarde: wij zijn rebels, wij zijn ongehoorzaam en gaan proberen binnen te dringen in een neutrale, verboden zone. Als het stadsbestuur zo’n aanvraag binnenkrijgt, moeten ze de afweging maken: laten doorgaan of niet?’

Gesprek

In dat beslissingsproces wordt volgens Roijens gewerkt met twee maten en gewichten. ‘Als een rechtse organisatie zou aankondigen dat ze volgende week gaat betogen, mag je zeker zijn dat alle maatregelen genomen zullen worden om de neutrale zone hermetisch af te sluiten. Nu werd toelating gegeven aan een groep die aankondigde dat ze zich niet aan de regels zou houden en zou binnendringen in de neutrale zone. Het loopt uit de hand en dan is de politie is de pispaal.’

De vakbond wil een gesprek met het stadsbestuur. ‘Onze mensen vragen gewoon duidelijkheid, opdat ze goed weten hoe ze moeten optreden en hoe ver ze kunnen gaan. Die duidelijkheid is er nu niet. (...) Wij vragen gewoon neutraliteit. Dat er op dezelfde manier beslist wordt, wie er ook komt betogen.’