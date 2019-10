Klimtalent Steff Cras maakt selectie Lotto-Soudal 2020 compleet

Steff Cras rijdt volgend jaar voor Lotto-Soudal. De 23-jarige klimmer uit Westerlo komt na twee jaar over van Katusha­-Alpecin.

Cras reed in 2017 al voor de beloftenploeg van Lotto-Soudal, maar kreeg toen geen profcontract omdat met Harm Vanhoucke en de betreurde Bjorg Lambrecht al twee beloften overkwamen. Zaterdag eindigde Cras ondanks een lekke band op vier kilometer van de streep nog knap 26ste in zijn eerste de Ronde van Lombardije. Vorige maand bracht hij met de Vuelta zijn eerste grote ronde tot een goed einde. Cras moet bij Lotto-Soudal in het rondewerk een duet ­vormen met de Noorse klimrevelatie Carl ­Fredrik Hagen.

Omdat ook de Austra­lische ­veteraan Adam Hansen (38) nog met één jaar bijtekent, is de selectie van Lotto-Soudal voor 2020 compleet.

CEO John Lelangue: “27 renners lijkt ons genoeg om aan het seizoen te beginnen. Mogelijk komt er vanaf juli nog wel een jonge renner bij.” Nationaal beloftenkam­pioen Florian Vermeersch vervoegt de ploeg al zeker na Parijs-Roubaix voor beloften.