Nadat de Canadese premier een bedreiging had ontvangen, droeg hij een kogelvrije vest op een campagnebijeenkomst. Hij verzekert dat hij zijn campagne niet gaat aanpassen.

Trudeau kwam zaterdag 90 minuten te laat aan op een rally buiten Toronto vanwege een veiligheidsprobleem. Onder zijn hemd droeg hij een kogelvrije vest en ook het veiligheidspersoneel bleef dicht bij hem.

Over de aard van de dreiging werden geen details gegeven. Trudeau gaf een speech en groette nadien het publiek. Verwacht werd dat zijn vrouw, Gregoire-Trudeau, hem zou introduceren, maar volgens lokale media bleef ze afwezig.

Zondag was de Canadese premier op een andere campagnebijeenkomst in York zonder de draconische veiligheidsmaatregelen.

‘Mijn eerste zorg was de veiligheid van mijn familie en alle Canadezen in de kamer’, zei Trudeau daar. ‘Dit zal niets veranderen aan de manier waarop ik campagne voer.’

De politieke rivalen van Trudeau hebben de bedreigingen aan het adres van de premier veroordeeld. ‘Bedreigingen tegen politieke leiders hebben absoluut geen plaats in onze democratie’, zei Andrew Scheer, leider van de Conservative Party. Dat Trudeau een kogelvrije vest moest dragen, vindt hij verontrustend.

Canadese politici hebben zelden veel bescherming nodig.

Trudeau voert campagne voor de verkiezingen van 21 oktober. Door de foto’s waarop Trudeau als jongeman te zien is met een ‘blackface’, zit zijn campagne in zwaar weer. In de peilingen is het een nek-aan-nekrace tussen Trudeau en zijn grootste rivaal Andrew Scheer.