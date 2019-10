Karen Damen stapt over naar VTM

Karen Damen (44) verlaat de zenders Vier en Vijf en stapt over naar VTM, zo meldt Het Laatste Nieuws. De voormalige K3-zangeres zal te zien zijn in ‘Liefde voor muziek’, krijgt een rol in ‘Familie’ en wordt mogelijk coach in ‘The voice senior’.

Vanessa Mariën, een dynamische verpleegster met een grote mond. Dat wordt de rol van Karen Damen in de langst lopende soapserie van ons land, 'Familie'. Geen tijdelijke, maar 'een dragende rol in een van de nieuwe verhaallijnen', zo luidt het. Mariën zal vooral belangrijk zijn in de levens van personages Benny, Albert en Alfons.

Naast onder meer André Hazes Jr., Regi en Gene Thomas wordt Damen ook een van de deelnemers aan het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’. En waarschijnlijk wordt ze na ‘K3 zoekt K3’ en ‘Belgium’s got talent’ ook opnieuw jurylid in een talentenjacht: in ‘The voice senior’ deze keer. 'Dit voelt enorm goed aan', reageert ze aan Het Laatste Nieuws. 'Ik mag opnieuw zingen en acteren. En dat is precies wat ik al heel mijn leven doe en wil doen.'

De afgelopen jaren was Karen Damen een van de vaste tv-gezichten van de SBS-zenders Vier en Vijf. Samen met haar beste vriend James Cooke maakte ze onder meer ‘Camping Karen & James’ en ‘Nieuwe buren’. Vorig jaar was er ook nog ‘Karen maakt een plaat’, waarin ze werd gevolgd tijdens haar poging om door te breken als solozangeres.