Eerst kans op buien, dan brede opklaringen

We beginnen de nieuwe week langs de warme zijde van een golvende storing die geleidelijk terug de Noordzee wordt opgestuwd, zo meldt het KMI.

Aanvankelijk is het soms wisselend bewolkt met kans op enkele buien, vooral dan in het westen en het centrum. Later op de dag wordt het in het binnenland tijdelijk droog met brede opklaringen.

De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 21 graden. De wind wakkert aan naar matig uit zuidoost tot oost.

Komende nacht is het eerst meestal droog met opklaringen in het binnenland. In de loop van de nacht neemt de bewolking en de kans op wat regen echter alweer toe vanuit het zuiden. Het kwik zakt naar waarden tussen 13 en 17 graden. De wind blijft meestal matig uit zuid tot zuidoost.

Dinsdag sleept de golvende storing nog deels over het land met veel wolken en regenachtig weer. Het kwik klimt dan naar 14 tot 17 graden. Ook de rest van de week blijft het aangewezen om de paraplu binnen handbereik te houden.