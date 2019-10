PiS stevent weer af op absolute meerderheid in Polen

Volgens de exitpolls behaalt de huidige regeringspartij PiS van president Jaroslaw Kaczynski een ruime overwinning bij de Poolse parlementsverkiezingen.

De nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) behaalt volgens exitpolls van Ipsos een score van 43,6 procent. Dat is vijf procent meer dan bij de vorige parlementsverkiezingen in 2015. Voorlopig lijkt het erop dat PiS daarmee 239 van de 460 zetels in de Sejm, het Poolse parlement, zal mogen opeisen.

Daarmee zou de partij van president Jaroslaw Kaczynski voor de tweede maal op rij een absolute meerderheid behalen. Een recordaantal Polen, geschat op 61,1 procent, bracht zijn stem uit. ‘Ondanks een sterk oppositiefront, hebben we gewonnen,’ zei president Kaczynski, die zichzelf als overwinnaar uitriep.

Donald Tusk

Burgercoalitie, de voornaamste oppositielijst, gevormd rond de voormalige centrumrechtse regeringspartij Burgerplatform (PO) van Donald Tusk, behaalde 27,4 procent. Zij hoopte samen met de centrumlinkse partijen (11,6 procent) en de agrarische Poolse Volkspartij (9,6 procent) een regeringscoalitie te vormen. Maar alles wijst erop dat dat niet zal lukken.

Polen hanteert een ingewikkeld stemsysteem. Stemmen voor partijen die zich niet over de kiesdrempel van vijf procent weten te hijsen, worden verdeeld over de andere partijen, met een bonus voor grotere partijen. Deels om die reden won PiS de verkiezingen in 2015. Toen moesten verscheidene kibbelende linkse partijen de stemmen delen, waardoor ze onder de kiesdrempel bleven hangen.

De extreemrechtse Confederation lijst flirtte toen enige tijd met de kiesdrempel, maar slaagde er toch in 6,4 procent van de stemmen te behalen.

Kind en gezin

Door een combinatie van sociale maatregelen wist Recht en Rechtvaardigheid de afgelopen beleidstermijn flink te scoren bij de bevolking. De pensioenleeftijd werd, tegen Europese eisen in, verlaagd van 67 jaar naar respectievelijk 65 en 60 jaar voor mannen en vrouwen. Daarnaast werden belastingen voor Polen onder 26 jaar afgeschaft en krijgen gezinnen per kind maandelijks 116 euro toegestoken. In de aanloop naar de verkiezingen werd deze maatregel uitgebreid naar gezinnen met slechts één kind. Hierdoor spendeert Polen 2,7 procent van zijn bbp aan overheidssteun voor gezinnen en kinderen. Aanvankelijk stonden economen sceptisch tegenover de uitgaven, maar dankzij de sterke Poolse economie, lijken ze gerechtvaardigd te zijn.

Recht en Rechtvaardigheid voert daarnaast een hevige cultuuroorlog tegen leden van de LGBTQ-gemeenschap en migranten, en wordt er door Europa van beschuldigd de scheiding van de machten niet te respecteren.