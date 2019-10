Primoz Roglic sluit het wielerjaar af als nummer één van de wereld, België boven bij de ploegen en landen

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic sluit het jaar af als nummer een van de wereldranglijst. De renner van Jumbo-Visma reed 4635,28 punten bij elkaar voor de UCI-ranglijst. Het seizoen telt nog een aantal kleinere wedstrijden, maar de 29-jarige Sloveen kan niet meer achterhaald worden.

Achter Roglic zijn de verschillen tussen de Fransman Julian Alaphilippe (3.569,95 ptn), de Deen Jakob Fuglsang (3472,50), de Colombiaanse Tourwinnaar Egan Bernal (3.346,75) en de Spanjaard Alejandro Valverde (3297,00), die het seizoen als nummer een begon, klein. Greg Van Avermaet is met 2.947,33 punten zesde. Oliver Naesen (14e), Tim Wellens (17e), Tiesj Benoot (30e), Yves Lampaert (36e), Wout van Aert (37e), Remco Evenepoel (39e), Philippe Gilbert (41e) en Jasper Stuyven (42e) zijn de andere Belgen in de top vijftig.

Roglic won begin dit jaar de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië. De voormalige schansspringer eindigde vervolgens als derde in de Giro. In september won hij met de Vuelta alsnog zijn eerste grote ronde. Afgelopen week zegevierde hij ook in twee Italiaanse eendagskoersen, de Ronde van Emilië en de Tre Valli Varesine. Als topfavoriet moest hij zaterdag in de Ronde van Lombardije, gewonnen door de Nederlander Bauke Mollema, genoegen nemen met de zevende plek.

“Dit was mijn meest succesvolle seizoen tot nu toe”, zei Roglic. “Afgelopen week heb ik laten zien dat ik ook in eendaagse wedstrijden mijn mannetje sta. Maar het meest gelukkig ben ik met het feit dat ik het seizoen afsluit als nummer een van de wereld.”

Foto: Photo News

België boven

Deceuninck - Quick-Step voert met 14.692,03 punten het ploegenklassement aan, voor het Duitse BORA - hansgrohe (14.261,86) en het Nederlandse Jumbo-Visma (13.042,65). Lotto Soudal is 9e, Corendon-Circus 17e, Wanty-Gobert 18e, Wallonie Bruxelles 25e en Sport Vlaanderen-Baloise 29e.

Ook in het landenklassement is het België boven. Met 13.508,09 punten gaan de Belgische renners hun Italiaanse (11.755,48) en Nederlandse (11.303,14) collega’s voor.