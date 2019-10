Barnier over Brexit: ‘Er moet nog veel werk verzet worden’

Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar voor de Brexit, heeft zondag in Brussel de 28 EU-ambassadeurs gebrieft over de gesprekken. Hij liet verstaan dat ‘er nog veel werk verzet moet worden’, blijkt uit een mededeling van de Commissie.

Volgens Barnier waren de gesprekken het afgelopen weekend met Londen ‘constructief’. Maar om uit de impasse te geraken, op 18 dagen van de geplande datum waarop het VK de Europese Unie wil verlaten, is er nog meer overleg nodig. De Britse voorstellen zij nog niet goed genoeg om de basis te vormen voor een akkoord.

De Britse premier Boris Johnson vertelde zijn regering dan weer dat een deal haalbaar is.

Maandag wordt er verder gepraat. Donderdag staat er een Europese top gepland. Een deal tegen dan lijkt moeilijk, maar niet onmogelijk.

Noord-Ierland en de ‘backstop light’

Scharnierpunt blijft de Ierse backstop. In Brussel was vrijdag al te horen dat de Britse regering te kennen geeft dat er beweging mogelijk is op het cruciale punt van de douane-unie en de rol van het Noord-Ierse parlement.

Tot nog toe stond Londen op het standpunt dat Noord-Ierland geen deel mag blijven uitmaken van de Europese douane-unie. Via een handigheid zou de Britse regering nu toegevingen doen op dat vlak. Noord-Ierland zou de jure deel blijven uitmaken van de Britse douane-unie. Maar om grenscontroles en een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden, zouden de feitelijke douanecontroles plaatsvinden in de havens aan de Ierse Zee – zoals de EU aanvankelijk voorstelde.

Na enkele jaren zou het Noord-Ierse parlement (Stormont) eenzijdig kunnen beslissen om die ‘backstop light’ op te zeggen. Dat laatste kan Johnson voorstellen als een toezegging van de EU. Maar in ruil zouden de Britten ermee instemmen dat daarvoor een ‘dubbele meerderheid’ nodig is: zowel protestanten als de katholieken zouden groen licht moeten geven vóór de backstop op de schop gaat.