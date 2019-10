Man slaat controleur De Lijn bewusteloos in Antwerps premetrostation

De Antwerpse politie heeft zaterdagmorgen een 20-jarige man gearresteerd die een controleur van De Lijn had neergeslagen met een ijzeren staaf. De controleur had de man, die zat te roken in het premetrostation Diamant onder Antwerpen-Centraal, gevraagd om zijn sigaret te doven.

Het incident vond plaats rond 7 uur zaterdagochtend in het metrostation Antwerpen-Centraal, nadat er een melding was binnengekomen over een man die op de sporen aan het wandelen was. Een 38-jarige controleur trok op onderzoek in de tunnelkokers, en trof de verdachte man, die een herkenbare rode jas droeg, rokend aan op het perron.

‘De controleur maakte de man erop attent dat hij niet mocht roken en vroeg om daarmee te stoppen. De dader nam vervolgens een metalen staaf en sloeg er het slachtoffer mee’, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Niet in levensgevaar

De controleur sloeg op de vlucht, maar de razende man bleef hem achternazitten. Hij sloeg de controleur een aantal keren hard op het achterhoofd met de staaf, waardoor die een aantal keer het bewustzijn verloor. ‘Uiteindelijk kon de controleur zich in veiligheid brengen en de hulpdiensten verwittigen’, aldus Bruyns.

De Antwerpse politie zette vervolgens de jacht in op de man met de ijzeren staaf. Met hulp van het personeel van De Lijn kon hij gevat worden aan het Koningin Astridplein. ‘De man van 20 jaar werd gearresteerd’, aldus Bruyns. ‘Het slachtoffer van 38 jaar liep ernstige verwondingen op maar verkeert niet in levensgevaar.’