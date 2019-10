Vrouw overleden na steekpartij in Antwerpen

Bij een steekpartij in het centrum van Antwerpen is zondagmiddag een vrouw van 88 overleden. Het incident vond plaats in de Raapstraat, in de buurt van de Stadswaag.

‘We bevestigen dat er een zeer ernstig incident heeft plaatsgevonden’, aldus Stéphanie Chomé van het parket van Antwerpen. Intussen heeft het parket ook bevestigd dat de persoon in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden.

De aanval gebeurde op straat. De dader van de steekpartij werd een tijdje opgespoord door de Antwerpse politie. De dader zou de buurman van het slachtoffer zijn. De man van Servische origine werd intussen opgepakt.

De Stadswaag, een bekend pleintje in de studentenbuurt in de binnenstad, blijft zondagavond nog even afgesloten om de nodige vaststellingen te kunnen doen. Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van doodslag en ook het labo en de wetsdokter komen ter plaatse.