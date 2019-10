Shorttracker Stijn Desmet is zondag tijdens de International Invitation Cup in Heerenveen als derde geëindigd in de voornaamste finale van de 500 meter.

Halverwege de race plaatste Desmet een aanval op de leidende Nederlander Dylan Hoogerwerf, maar die mislukte. Hoogerwerf zegevierde en diens landgenoot Itzhak de Laat werd tweede. Voor zijn oudere zus Hanne was de A-finale dit weekeinde te hoog gegrepen. In de B-finale op de kortste afstand moest ze de overwinning laten aan de Duitse Anna Seidel.

"Ik was niet heel erg tevreden over de finale", aldus Stijn Desmet. "Ik viel bijna en verloor daardoor m'n eerste positie halverwege.

Maar deze wedstrijd was vooral oefening/voorbereiding voor ons en mijn gevoel is gewoon goed. Over een week vertrekken we naar Canada voor een korte trainingsstage en de eerste twee wereldbekers (VS en Canada). Dat zijn de eerste belangrijkere wedstrijden dit seizoen. We willen vooral goed doen op EK en WK, in januari en maart."

Naast broer en zus Desmet drong Alexandra Danneel door tot de finale van de 500 meter (B-groep). Daarin werd ze tweede. De Belgische afvaardiging naar deze invitatiewedstrijden bestond verder uit Adriaan DeWagtere, Rino Vanhooren en Robbe Volkaert.

Op de eerste dag moesten beide Desmets op de 1.500 meter genoegen nemen met B-finales. Stijn won die, Hanne werd tweede achter de Nederlandse Rianne de Vries. Stijn werd op het podium geflankeerd door de Hongaar Alex Varnyü (tweede) en de Nederlanders Mette van ‘t Wout (derde). In de zwakkere B-groep haalde Alexandra Danneel wel de eindstrijd. Ze werd daarin vierde.

In de halve eindstrijd had Stijn moeten buigen voor de Nederlanders Hoogerwerf en Dennis Visser, Hanne was tegen en straf aan gelopen. De A-finales waren een prooi voor de Nederlanders Suzanne Schulting en De Laat.