Bart Swings schaatst zich meteen in de prijzen, weer een persoonlijk record voor talentvolle Stien Vanhoutte

Bart Swings is zondag tijdens de Internationale Openingswedstrijden in Inzell als derde geëindigd op de 3.000 meter. Swings noteerde een tijd van 3:41.54. Daarmee zit het trainingskamp van twee weken met de Belgische nationale ploeg in het Zuid-Duitse schaatsoord af.

De overwinning op de in training vaak gereden drie kilometer was voor de Noor Sverre Lunde Pedersen in een sterke 3:39.79. De Nederlandse veteraan Douwe de Vries werd tweede in 3:40.23.

Een dag na haar eerste 500 meter onder de veertig seconden eindigde Stien Vanhoutte als negende in 40.17. Sandrine Tas, dertiende, verbeterde haar beste tijd tot 40.64. De zege ging naar de Nederlandse Ireen Wüst in 38.74.

Op de 1.500 meter leverde Vanhoutte een persoonlijke topprestatie: 2:04.26 (veertiende). Ook hier ging de overwinning naar schaatslegende Wüst in 1:54.79. Op de 3.000 meter werd Tas zeventiende in 4:16.88, eveneens een persoonlijk record. De Nederlandse Melissa Wijfje won in 4:01.07.