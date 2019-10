‘Roep de Veiligheidsraad bijeen over de ontsnapte IS-familieleden’

Na de berichten dat honderden familieleden van IS-strijders ontsnapt zouden zijn uit een kamp in Syrië, vraagt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) om de Nationale Veiligheidsraad bijeen te roepen. ‘Deze situatie kunnen we niet op zijn beloop laten.’

‘Vilvoorde heeft een grote Koerdische en een grote Turkse gemeenschap. Daarnaast is er vanuit de Marokkaanse gemeenschap een aanzienlijk aantal Vilvoordenaars naar Syrië vertrokken om zich bij IS aan te sluiten. Terwijl in het Midden-Oosten de spanningen oplopen, leven al die groepen hier op een zakdoek van elkaar. De invasie van Turkije zorgt ook in ons land voor spanningen’, zegt Hans Bonte in een telefonische reactie aan De Standaard. ‘In Vilvoorde, maar ook in Brussel is dit the talk of the town.’

Na de berichten dat honderden familieleden van IS-strijders zouden ontsnapt zijn uit een kamp in Syrië, onder wie mogelijk ook een Belgische vrouw, vraagt de Vilvoords burgemeester om de veiligheidsraad bijeen te roepen. ‘Er dreigt onrust. Politiediensten moeten weten wat te doen, welke alertheid ze aan de dag moeten leggen, maar we moeten ook weten hoe om te gaan met informatie van familieleden. Ook al hebben we geen regering, we hebben wel een veiligheidsbeleid nodig. Deze situatie kunnen we niet op zijn beloop laten.’

Dat Paul Van Tigchelt, de baas van het coördinatiecentrum voor de dreigingsanalyse (Ocad), openlijk oproept om Belgische IS-strijders terug te halen en wordt tegengesproken door ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), noemt Hans Bonte ongezien. ‘We moeten de Belgische kinderen uit Syrië terughalen en ook hun ouders om hen hier te berechten. Het kan niet zijn dat we na het faillissement van Thomas Cook wel staan te springen om gestrande reizigers terug te halen, maar Belgische kinderen in Syrië aan hun lot overlaten.’