Amper 15-jarig tennisfenomeen Cori Gauff wint haar eerste WTA-toernooi: met dank aan een speech van haar papa

Cori ‘Coco’ Gauff (WTA-110) heeft zondag in het Oostenrijkse Linz (hardcourt/250.000 dollar) op 15-jarige leeftijd haar eerste WTA-toernooi op zak gestoken. Ze begon als lucky loser aan het toernooi, maar klopte in de finale de Letse Jelena Ostapenko (WTA-72) met 6-3, 1-6 en 6-2 na 1 uur en 39 minuten tennis.

Het was op Wimbledon dat Gauff zich dit jaar voor het eerst toonde aan het grote publiek door het verrassend tot in de achtste finales te schoppen. In Linz betwistte ze haar eerste finale, en meteen was het prijs. Ostapenko is nochtans niet de minste, want ze won in 2017 nog Roland-Garros.

Gauff werd zo de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2004, toen Nicole Vadisova het toernooi van Tashkent won op dezelfde gezegende leeftijd. Ze deed met haar 15 jaar ook twee jaar beter dan Serena en Venus Williams.

Coco Gauff has won the WTA at Linz Open. At 15 years old, she is the youngest American woman to win a tour-level singles title since 15-year-old Jennifer Capriati in August 1991.



Gauff is younger than Serena and Venus Williams (both 17) when they won their first titles. pic.twitter.com/AgjXEBHm1j — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 13, 2019

Gauff verloor de eerste set tegen Ostapenko, maar ging dan op en over de Letse. Voor het beslissende spelletje in de derde set riep de Amerikaanse de hulp in voor haar vader/coach Corey. Hij vertelde tegen zijn dochter dat ze vooral rustig moest blijven.

“We gaan niet sprinten maar wandelen naar de finish”, aldus de Amerikaan. “Stap voor stap, met vertrouwen in je shots, in je opslag. Je gaat matchpunten krijgen, maar maak je niet druk om wat er gebeurt aan de zijlijn. Wees rustig. Denk aan iets anders, denk aan een training en speel. Geen negatieve gedachten, wel positieve.”

'Take your mind to another place right now'



This was an amazing moment in the final set at @WTALinz



Terrific advice from @CocoGauff's coach and dad with the title within reach#CallMeCoco pic.twitter.com/eGwG6hSKGL — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 13, 2019

De jongste tien winaressen van een WTA-toernooi in de geschiedenis:

Tracy Austin (VSt): 14 jaar en 28 dagen (1977 in Portland)

Kathy Rinaldi (VSt): 14 jaar, 6 maanden en 24 dagen (1981 in Kyoto)

Jennifer Capriati (VSt): 14 jaar, 6 maanden en 29 dagen (1990 in Porto Rico)

Andrea Jaeger (VSt): 14 jaar, 7 maanden en 14 dagen (1980 in Las Vegas)

Mirjana Lucic-Baroni (Kro): 15 jaar, 1 maanden en 25 dagen (1997 in Bol)

Nicole Vaidisova (Tsj): 15 jaar, 3 maanden en 23 dagen (2004 in Vancouver)

Monica Seles (VSt): 15 jaar, 4 maanden en 29 dagen (1989 in Houston)

Gabriela Sabatini (Arg): 15 jaar, 5 maanden en 2 dagen (1985 in Tokio)

Coco Gauff (VSt): 15 jaar en 7 maanden (2019 in Linz)

Anke Huber (Dui): 15 jaar, 8 maanden en 22 dagen (1990 in Schenectady)