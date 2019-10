Keniaanse Brigid Kosgei verpulvert zestien jaar oude wereldrecord van Paula Radcliffe op de marathon

De Keniaanse Brigid Kosgei heeft zondag de marathon van Chicago gewonnen, een van de World Majors, in een nieuw wereldrecord van 2u14:04. Dat wereldrecord stond al sinds de marathon van Londen in 2003 op naam van de Britse Paula Radcliffe, die toen 2u15:25 klokte.

Omdat Kosgei een waanzinnig tempo liep in de aanvangsfase en even op schema liep voor een chrono om en bij de 2u10, verwachtten vele waarnemers dat ze de man met de hamer zou tegenkomen en zou stilvallen. Ze kon haar tempo van in de eerste wedstrijdhelft uiteraard niet vasthouden, maar instorten deed ze nooit. Kosgei ging op het einde zelfs nog wat versnellen om uiteindelijk uit te komen op 2u14:04, meer dan een minuut onder het zestien jaar oude record van Paula Radcliffe.

Het persoonlijk record van Kosgei stond vooraleer ze aan haar wedstrijd in Chicago begon op 2u18:20, en ging er zondag dus met meer dan vier minuten aan. De tweede plaats ging naar de Ethiopische Ababel Yeshaneh in 2u20:51, de derde plaats naar een andere Ethiopische, Gelete Burka in 2u20:55.