Rode Duivels winnen zonder franjes van Kazachstan

De Rode Duivels blijven foutloos op weg naar het EK. Goals van Batshuayi en Meunier volstonden om Kazachstan opzij te zetten.

Het was een verplicht nummertje in Kazachstan en dat was er soms wat aan te zien bij de Rode Duivels. Maar winnen deden ze wel, met 0-2 dankzij doelpunten van Michy Batshuayi en Thomas Meunier. De Duivels blijven zo foutloos in de EK-kwalificatiecampagne: 24 op 24 en een doelsaldo van +29 (30-1).

In vergelijking met de interland van donderdag tegen San Marino (9-0 zege) verhuisden Hans Vanaken, Nacer Chadli en Timothy Castagne naar de bank. In hun plaats kwamen Dennis Praet, Thorgan Hazard en Thomas Meunier in de basiself. Romelu Lukaku (afspraak dat hij maar één keer moest spelen) en Youri Tielemans (vader geworden) reisden niet mee af naar Kazachstan. Zij werden vervangen door respectievelijk Michy Batshuayi en Axel Witsel.

Het begin van de wedstrijd in de Astana Arena was slordig. De Belgen waren niet meteen bij de les en deelden een paar fout passes uit. De thuisploeg speelde vooral op enthousiasme en kreeg dan ook de eerste kans. Shomko met een lange voorzet, Fedin knalde in één tijd over. Plots schoten de Rode Duivels wakker op het natte kunstgras. Eerst knalde Meunier op doel, daarna Mertens. In de 21ste minuut, bij de eerste échte gevaarlijke aanval, was het raak. Mertens bediende Praet en die had een afgemeten voorzet in huis voor Batshuayi: 0-1.

Hazard - Meunier

Daarna stokte het tempo van de wedstrijd opnieuw. Eden Hazard verzorgde even de show met een rabona, maar de twee teams strompelden richting rust. Ook na de pauze bleef het wachten op kansen. Tot Eden Hazard een klassebal uit zijn sloffen schudde. De Real-speler bereikte een lopende Meunier aan de overkant van het veld, perfecte controle en 0-2.

De sfeer verdween desondanks nooit zelfs uit het stadion in Nur-Sultan, waar ruim 26.000 mensen zaten. Maar het was vooral wachten op een Belgische flits. Mertens zette een combinatie op met Batshuayi maar kopte over. Daarna kwam ‘Batsman’ net tekort op een voorzet van de Napoli-speler om zijn tweede te maken. Thorgan Hazard kreeg nog de beste kans op de 0-3, maar stuitte op doelman Nepogodov. Aan de overkant moest Courtois zijn eerste redding maken in de 82ste minuut.

De Rode Duivels gaan zo met een perfecte 24 op 24 aan de leiding in hun groep. Ze hebben intussen 30 keer gescoord in acht wedstrijden en slechts één doelpunt geïncasseerd. Overmacht, heet dat.