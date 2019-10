Eli Iserbyt blijft winnen en triomfeert nu ook in zware opener van de Superprestige in Gieten

Als Eli Iserbyt start, wint hij dit veldrit seizoen bijna altijd. Ook in Gieten, bij de opener van de Superprestige, was het raak. De West-Vlaming reed in de laatste ronde, op een zwaar parcours, weg van Quinten Hermans en pakte zijn vierde zege van het seizoen.

Na twee Wereldbekermanches in de Verenigde Staten was het tijd voor de eerste klassementscross op Europese bodem. Nog niet in België, maar wel in Nederland: het veldritpeloton schoof aan in Gieten voor de eerste Superprestigemanche van het seizoen. En dat zonder Mathieu van der Poel, de man die vier van de laatste vijf wedstrijden in Gieten won en vorig jaar alle Superprestigewedstrijden won. Wout van Aert, nog steeds herstellende van zijn val in de Tour de France, was er natuurlijk ook niet bij.

Door de afwezigheid van Van der Poel en Van Aert was Tom Meeusen de enige deelnemer die al een Superprestigewedstrijd won - en tevens ook de enige ex-winnaar in Gieten die startte. Meeusen zou echter geen rol van betekenis spelen in het wedstrijdverhaal. Gianni Vermeersch leek dat wél te gaan doen na een kanonstart. Vermeersch nam meteen enkele lengtes op de concurrentie, maar viel nog voor het einde van de eerste ronde terug door een lekke band. Brute pech.

Na het wegvallen van Vermeersch kwamen Laurens Sweeck en Quinten Hermans even aan de leiding, maar de twee werden snel weer bijgehaald. Nadien was het wachten op een nieuwe aanval. Daan Soete en Eli Iserbyt probeerden het en bleven ook even weg, maar werden weer ingelopen. Soete reed daarna vrijwel meteen lek, waarna Iserbyt het een tweede keer probeerde. Dit keer kreeg hij Quinten Hermans mee als metgezel. Deze aanval kende meer succes: de twee reden in sneltempo weg van de concurrentie.

Foto: Photo News

Drie leiders

Toon Aerts zag het gevaar en liet de andere achtervolgers achter, maar terugkeren in de kop van de koers zat er niet meteen in. Tot Eli Iserbyt tweemaal probeerde weg te rijden in ronde 7. Hermans sloot telkens weer aan, waarna het tempo stokte. Met nog tweeënhalve ronde te gaan kon Aerts, die eerder bijna een halve minuut achterstand had, toch aansluiten.

Winnen zou echter een zware klus worden voor de Belgische kampioen, die diep in het krachtenarsenaal had moeten tasten om terug te keren in de kopgroep. Bij elke kleine aanval van Iserbyt en Hermans, moest Aerts enkele lengtes laten. Maar de Belgische kampioen beet door. Tot materiaalpech zijn winstkansen definitief verpestten: Aerts reed zijn ketting eraf, zag meteen teamgenoten Corné van Kessel en Lars van der Haar passeren, en moest uiteindelijk lopend zijn weg verderzetten.

In de slotronde toonde Iserbyt opnieuw waarom hij de man van het seizoen is tot nu toe. Hij liep Hermans eraf in de modder en reed solo naar de zege. Alweer de zevende zege voor Pauwels Sauzen-Bingoal, tegenover nul voor Telenet Fidea.