In memoriam: de woonbonus. Een cadeau dat fout uitpakte

De afschaffing van de woonbonus raakt Vlamingen waar ze het gevoeligst zijn. In hun huis, en in hun portefeuille. Waarom de Vlaamse regering het toch deed.

Een cadeau dat fout uitpakte. Zo zou je de woonbonus kunnen omschrijven. Hij moest mensen stimuleren om huizeneigenaar te worden. Maar hij bevoordeelde vooral mensen voor wie dat niet per sé een probleem was. En hij zorgde ervoor dat de huizenprijzen voor alle anderen stegen. De woonbonus kostte de Vlaamse overheid ook handenvol geld. Vorig jaar alleen al 1,6 miljard euro. En dus was er kritiek. Al lang. Maar waarom wordt de woonbonus precies nú afgeschaft. En wat betekent het voor de huizenmarkt? Zullen de prijzen dalen – en hoeveel? Chef economie Dries De Smet en politiek journalist Christof Vanschoubroek leggen uit.

